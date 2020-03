Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2020 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 6 MARZO 2020 ORE 15.20 GINA PANDOLFO

SUL RACCORDO PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI PONTINA E APPIA

IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E A24

ALTRI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ALL’ALTEZZA DELLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

CI SPOSTIAM SULLA ROMA-FIUMICINO CODE ALL’ALTEZZA DELLA CRISTOFORO COLOMBO, VERSO L’EUR

INFINE, PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE A SEGUITO DELLA CHIUSURA DELLE SCUOLE FINO AL 15 MARZO

LE CORSE BUS SCOLASTICHE

NELLE RETI GESTITE DA ATAC, ROMATPL E COTRAL SONO SOSPESE

