Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2020 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 6 MARZO 2020 ORE 16.20 GINA PANDOLFO

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO ANULARE E’ UN INCIDENTE LA CAUSA DELLE CODE IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI A 24 CASAL MONASTERO

SEMPRE IN ESTERNA CODE A TRATTI QUI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E TUSCOLANA

IN INTERNA CODE TRA CASAL MONASTERO E A24

SULLA ROMA-FIUMICINO CODE PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA D ELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR

NEL SENSO OPPOSTO, CODE PER TRAFFICO TRA VIA COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA

IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO

SULLA FERROVIA REGIONALE TERMINI-CENTOCELLE

TERMINATO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO A PONTE CASILINO, IL SERVIZIO E’ TORNATO REGOLARE

IL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMIA, PER LAVORI NELLA STAZIONE DI LATINA

SONO PREVISTE MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE DEI TRENI

NEL PERIODO CHE VA DAL 9 MARZO AL 10 APRILE

DA ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral