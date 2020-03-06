Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2020 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 6 MARZO 2020 ORE 16.20 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE E’ UN INCIDENTE LA CAUSA DELLE CODE IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI A 24 CASAL MONASTERO
SEMPRE IN ESTERNA CODE A TRATTI QUI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E TUSCOLANA
IN INTERNA CODE TRA CASAL MONASTERO E A24
SULLA ROMA-FIUMICINO CODE PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA D ELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR
NEL SENSO OPPOSTO, CODE PER TRAFFICO TRA VIA COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA
IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO
SULLA FERROVIA REGIONALE TERMINI-CENTOCELLE
TERMINATO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO A PONTE CASILINO, IL SERVIZIO E’ TORNATO REGOLARE
IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMIA, PER LAVORI NELLA STAZIONE DI LATINA
SONO PREVISTE MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE DEI TRENI
NEL PERIODO CHE VA DAL 9 MARZO AL 10 APRILE
DA ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral