Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2020 ore 17:15
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VIABILITÀ DEL 6 MARZO 2020 ORE 17.05 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUBITO UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA
DOVE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA
LE CODE SONO IN AUMENTO, ORA LOCALIZZATE TRA LE USCITE PRENESTINA E CASAL MONASTERO
IN INTERNA, CODE MA PER TRAFFICO INTENSO TRA BUFALOTTA E TIBURTINA
CI SPOSTIAMO SULLA ROMA-FIUMICINO
QUI SONO DUE GLI INCIDENTI CHE PROVOCANO CODE
IL PRIMO TRA
ANSA DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR
L’ALTRO INCIDENTE TRA VIA COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA, IN DIREZIONE FIUMICINO
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, ENNESIMO INCIDENTE CODE TRA LA BARRIERA ROMA SUD E MONTE PORZIO CATONE, IN DIREZIONE NAPOLI
UN INVITO ALLA PRUDENZA NELLA GUIDA
IN CHIUSURA L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE
PER LA GIORNATA DI OGGI SI PREVEDONO SUL LAZIO
PRECIPITAZIONI SPARSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE
IN PARTICOLARE SUI SETTORI ORIENTALI E MERIDIONALI
MENTRE DAI QUADRANTI OCCIDENTALI SOFFIERANNO VENTI DA FORTI A BURRASCA SULLE ZONE INTERNE MONTUOSE E COSTIERE CON POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE
PRUDENZA PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA A1 FIRENZE-ROMA
SEGNALATA PIOGGIA TRA
MAGLIANO SABINA E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD
PIOGGIA ANCHE SULLA A24 ROMA-TERAMO TRA VICOVARO E CARSOLI
VENTO FORTE SULLA A24 ROMA-TERAMO TRA CASTEL MADAMA E FINO AL RACCORDO
VENTO FORTE CHE INTERESSA ANCHE IL TRATTO URBANO
DA ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral