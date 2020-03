Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2020 ore 17:15

VIABILITÀ DEL 6 MARZO 2020 ORE 17.05 GINA PANDOLFO

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

SUBITO UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA

DOVE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA

LE CODE SONO IN AUMENTO, ORA LOCALIZZATE TRA LE USCITE PRENESTINA E CASAL MONASTERO

IN INTERNA, CODE MA PER TRAFFICO INTENSO TRA BUFALOTTA E TIBURTINA

CI SPOSTIAMO SULLA ROMA-FIUMICINO

QUI SONO DUE GLI INCIDENTI CHE PROVOCANO CODE

IL PRIMO TRA

ANSA DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR

L’ALTRO INCIDENTE TRA VIA COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA, IN DIREZIONE FIUMICINO

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, ENNESIMO INCIDENTE CODE TRA LA BARRIERA ROMA SUD E MONTE PORZIO CATONE, IN DIREZIONE NAPOLI

UN INVITO ALLA PRUDENZA NELLA GUIDA

IN CHIUSURA L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE

PER LA GIORNATA DI OGGI SI PREVEDONO SUL LAZIO

PRECIPITAZIONI SPARSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE

IN PARTICOLARE SUI SETTORI ORIENTALI E MERIDIONALI

MENTRE DAI QUADRANTI OCCIDENTALI SOFFIERANNO VENTI DA FORTI A BURRASCA SULLE ZONE INTERNE MONTUOSE E COSTIERE CON POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE

PRUDENZA PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA A1 FIRENZE-ROMA

SEGNALATA PIOGGIA TRA

MAGLIANO SABINA E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD

PIOGGIA ANCHE SULLA A24 ROMA-TERAMO TRA VICOVARO E CARSOLI

VENTO FORTE SULLA A24 ROMA-TERAMO TRA CASTEL MADAMA E FINO AL RACCORDO

VENTO FORTE CHE INTERESSA ANCHE IL TRATTO URBANO

