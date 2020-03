Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2020 ore 17:45

VIABILITÀ DEL 6 MARZO 2020 ORE 17.35 GINA PANDOLFO

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

RISOLTO L’INCIDNETE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, LA CIRCOLAZIONE E’ TORNATA REGOLARE TRA LA BARRIERA ROMA SUD E MONTE PORZIO CATONE, IN DIREZIONE NAPOLI

SEMPRE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, CODE PER TRAFFCO ALL’ALTEZZA DI TORRENOVA, NEI DUE CASI, IN DIREZIONE NAPOLI

INCIDENTE RISOLTO ANCHE SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA, ANCORA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA A24

SEMPRE SUL RACCORDO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD

ANCHE IN INTERNA TRA NOMENTANA E A 24

SULLA ROMA-FIUMICINO PER DUE INCIDENTE AVVENUTI IN PRECEDENZA

IL PRIMO RISOLTO, SIAMO IN DIREZIONE FIUMICINO E PERMANGONO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGLIANA

L’ALTRO INCIDENTE IN DIREZIONE EUR, CAUSA CODE TRA ANSA DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA

COLOMBO, VERSO L’EUR

INFINE, PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE A SEGUITO DELLA CHIUSURA DELLE SCUOLE FINO AL 15 MARZO

LE CORSE BUS SCOLASTICHE

NELLE RETI GESTITE DA ATAC, ROMATPL E COTRAL SONO SOSPESE

DA ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO

Servizio fornito da Astral