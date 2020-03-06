Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2020 ore 17:45
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VIABILITÀ DEL 6 MARZO 2020 ORE 17.35 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
RISOLTO L’INCIDNETE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, LA CIRCOLAZIONE E’ TORNATA REGOLARE TRA LA BARRIERA ROMA SUD E MONTE PORZIO CATONE, IN DIREZIONE NAPOLI
SEMPRE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, CODE PER TRAFFCO ALL’ALTEZZA DI TORRENOVA, NEI DUE CASI, IN DIREZIONE NAPOLI
INCIDENTE RISOLTO ANCHE SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA, ANCORA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA A24
SEMPRE SUL RACCORDO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD
ANCHE IN INTERNA TRA NOMENTANA E A 24
SULLA ROMA-FIUMICINO PER DUE INCIDENTE AVVENUTI IN PRECEDENZA
IL PRIMO RISOLTO, SIAMO IN DIREZIONE FIUMICINO E PERMANGONO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGLIANA
L’ALTRO INCIDENTE IN DIREZIONE EUR, CAUSA CODE TRA ANSA DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA
COLOMBO, VERSO L’EUR
INFINE, PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE A SEGUITO DELLA CHIUSURA DELLE SCUOLE FINO AL 15 MARZO
LE CORSE BUS SCOLASTICHE
NELLE RETI GESTITE DA ATAC, ROMATPL E COTRAL SONO SOSPESE
DA ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO
Servizio fornito da Astral