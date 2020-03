Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2020 ore 18:15

VIABILITÀ DEL 6 MARZO 2020 ORE 18.05 GINA PANDOLFO

SULLA ROMA-FIUMICINO RIMOSSO L’INCIDENTE, PERMANGONO CODE TRA ANSA DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR

CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE

RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO, IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E TUSCOLANA

ANCHE IN INTERNA, TRA NOMENTANA E A24

IN CHIUSURA L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE

PER LA GIORNATA DI OGGI SI PREVEDONO SUL LAZIO

PRECIPITAZIONI SPARSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE

IN PARTICOLARE SUI SETTORI ORIENTALI E MERIDIONALI

MENTRE DAI QUADRANTI OCCIDENTALI SOFFIERANNO VENTI DA FORTI A BURRASCA SULLE ZONE INTERNE MONTUOSE E COSTIERE CON POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE

INFATTI, E’ SEGNALATA PIOGGIA, SULL’AUTOSTRADA FIRENZE-ROMA,

TRA MAGLIANO SABINA E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD

PIOGGIA ANCHE SULLA A24 ROMA-TERAMO TRA VICOVARO E CARSOLI

LA A24 E’ INTERESSATA ANCHE DAL VENTO FORTE TRA CASTEL MADAMA E FINO ALLA TANGENZIALE EST, DUNQUE, IL TRATTO URBANO

