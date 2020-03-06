Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2020 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 6 MARZO 2020 ORE 18.05 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SULLA ROMA-FIUMICINO RIMOSSO L’INCIDENTE, PERMANGONO CODE TRA ANSA DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE
RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO, IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E TUSCOLANA
ANCHE IN INTERNA, TRA NOMENTANA E A24
IN CHIUSURA L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE
PER LA GIORNATA DI OGGI SI PREVEDONO SUL LAZIO
PRECIPITAZIONI SPARSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE
IN PARTICOLARE SUI SETTORI ORIENTALI E MERIDIONALI
MENTRE DAI QUADRANTI OCCIDENTALI SOFFIERANNO VENTI DA FORTI A BURRASCA SULLE ZONE INTERNE MONTUOSE E COSTIERE CON POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE
INFATTI, E’ SEGNALATA PIOGGIA, SULL’AUTOSTRADA FIRENZE-ROMA,
TRA MAGLIANO SABINA E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD
PIOGGIA ANCHE SULLA A24 ROMA-TERAMO TRA VICOVARO E CARSOLI
LA A24 E’ INTERESSATA ANCHE DAL VENTO FORTE TRA CASTEL MADAMA E FINO ALLA TANGENZIALE EST, DUNQUE, IL TRATTO URBANO
DA ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO
Servizio fornito da Astral