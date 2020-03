Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2020 ore 19:15

VIABILITÀ DEL 6 MARZO 2020 ORE 19.35 GINA PANDOLFO

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

IL TRAFFICO E’ IN PROGRESSIVO MIGLIORAMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO

TUTTAVIA PERMANGONO DEI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI ARDEATINA E APPIA

ALTRI RALLENTAMENTI INTERESSANO LA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA, NELLE DUE DIREZIONI

E ANCORA LA VIA NOMENTANA IN LOCALITA’ TOR LUPARA, NELLE DUE

IN CHIUSURA L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE

PER LA GIORNATA DI OGGI SI PREVEDONO SUL LAZIO

PRECIPITAZIONI SPARSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE

IN PARTICOLARE SUI SETTORI ORIENTALI E MERIDIONALI

MENTRE DAI QUADRANTI OCCIDENTALI SOFFIERANNO VENTI DA FORTI A BURRASCA SULLE ZONE INTERNE MONTUOSE E COSTIERE CON POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE

INFATTI, E’ SEGNALATA PIOGGIA, SULL’AUTOSTRADA FIRENZE-ROMA,

TRA MAGLIANO SABINA E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD

PIOGGIA ANCHE SULLA A24 ROMA-TERAMO TRA VICOVARO E CARSOLI

LA A24 E’ INTERESSATA ANCHE DAL VENTO FORTE A PARTIRE DA CASTEL MADAMA E LUNGO TUTTO IL TRATTO URBANO

UN INVITO ALLA PRUDENZA NELLA GUIDA

DA ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral