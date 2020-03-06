Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2020 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 6 MARZO 2020 ORE 19.35 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IL TRAFFICO E’ IN PROGRESSIVO MIGLIORAMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
TUTTAVIA PERMANGONO DEI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI ARDEATINA E APPIA
ALTRI RALLENTAMENTI INTERESSANO LA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA, NELLE DUE DIREZIONI
E ANCORA LA VIA NOMENTANA IN LOCALITA’ TOR LUPARA, NELLE DUE
IN CHIUSURA L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE
PER LA GIORNATA DI OGGI SI PREVEDONO SUL LAZIO
PRECIPITAZIONI SPARSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE
IN PARTICOLARE SUI SETTORI ORIENTALI E MERIDIONALI
MENTRE DAI QUADRANTI OCCIDENTALI SOFFIERANNO VENTI DA FORTI A BURRASCA SULLE ZONE INTERNE MONTUOSE E COSTIERE CON POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE
INFATTI, E’ SEGNALATA PIOGGIA, SULL’AUTOSTRADA FIRENZE-ROMA,
TRA MAGLIANO SABINA E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD
PIOGGIA ANCHE SULLA A24 ROMA-TERAMO TRA VICOVARO E CARSOLI
LA A24 E’ INTERESSATA ANCHE DAL VENTO FORTE A PARTIRE DA CASTEL MADAMA E LUNGO TUTTO IL TRATTO URBANO
UN INVITO ALLA PRUDENZA NELLA GUIDA
DA ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral