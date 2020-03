Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2020 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 6 MARZO 2020 ORE 19.35 GINA PANDOLFO

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

IL TRAFFICO E’ REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE, SULLA ROMA-FIUMICINO

MENTRE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, QUALCHE RALLENTAMENTO ALL’ALTEZZA DELLA COMPLANARE, IN USCITA

RALLENTAMENTI INTERESSANO ANCHE LE VIE APPIA E CASILINA

NELL’ORDINE

ALL’ALTEZZA DI SANTA MARIA DELLE MOLE

E NEI PRESSI DI FINOCCHIO, NEI DUE CASI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

LE ALTRE NOTIZIE

IL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMIA, PER LAVORI NELLA STAZIONE DI LATINA

SONO PREVISTE MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE DEI TRENI

NEL PERIODO CHE VA DAL 9 MARZO AL 10 APRILE

INFINE, NELL’AMBITO DEL TRASPORTO MARITTIMO

LAZIOMAR INFORMA CHE LE CORSE SUI COLLEGAMENTI

FORMIA-VENTOTENE

E FORMIA-PONZA RISPETTIVAMENTE DELLE ORE 06.45 E DELLE ORE 08.00, NON SALPERANNO A CAUSA DEL MALTEMPO

DA ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO

Servizio fornito da Astral