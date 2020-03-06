Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2020 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 6 MARZO 2020 ORE 19.35 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IL TRAFFICO E’ REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE, SULLA ROMA-FIUMICINO
MENTRE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, QUALCHE RALLENTAMENTO ALL’ALTEZZA DELLA COMPLANARE, IN USCITA
RALLENTAMENTI INTERESSANO ANCHE LE VIE APPIA E CASILINA
NELL’ORDINE
ALL’ALTEZZA DI SANTA MARIA DELLE MOLE
E NEI PRESSI DI FINOCCHIO, NEI DUE CASI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
LE ALTRE NOTIZIE
IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMIA, PER LAVORI NELLA STAZIONE DI LATINA
SONO PREVISTE MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE DEI TRENI
NEL PERIODO CHE VA DAL 9 MARZO AL 10 APRILE
INFINE, NELL’AMBITO DEL TRASPORTO MARITTIMO
LAZIOMAR INFORMA CHE LE CORSE SUI COLLEGAMENTI
FORMIA-VENTOTENE
E FORMIA-PONZA RISPETTIVAMENTE DELLE ORE 06.45 E DELLE ORE 08.00, NON SALPERANNO A CAUSA DEL MALTEMPO
DA ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO
Servizio fornito da Astral