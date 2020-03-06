Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2020 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 6 MARZO 2020 ORE 20.20 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
TRAFFICO SCORREVOLE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
NESSUN IMPEDIMENTO ALLA CIRCOLAZIONE
LE ALTRE NOTIZIE
IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO
PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STAZIONE DI SCAMBIO TRA LE METRO B E C ALL’ALTEZZA DEL COLOSSEO E DI VIA DEI FORI IMPERIALI
IL SERVIZIO SI TRASFERISCE SU GOMMA CON I BUS DELLA LINEA MB
SULLA LINEA B TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA DALLE ORE 21
FINO A 6 AGOSTO E PER NOVE FINE SETTIMANA A PARTIRE DAL WEEK-END DEL 14 E 15 MARZO
LA CIRCOLAZIONE PROSEGUE REGOLARE TRA LE STAZIONI
CASTRO PRETORIO-REBIBBIA E CATRO PRETORIO-IONIO
UN INVITO ALLA PRUDENZA PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA A24 ROMA-TERAMO
A PARTIRE DA CASTEL MADAMA E LUNGO L’INTERO TRATTO URBANO E’ SEGNALATO VENTO FORTE
INFINE, NELL’AMBITO DEL TRASPORTO MARITTIMO
LAZIOMAR INFORMA CHE LE CORSE SUI COLLEGAMENTI
FORMIA-VENTOTENE
E FORMIA-PONZA RISPETTIVAMENTE DELLE ORE 06.45 E DELLE ORE 08.00, NON SALPERANNO A CAUSA DEL MALTEMPO
ERA L’ULTIMA NOTIZIA
APPUNTAMENTO A DOMANI CON IL SERVIZIO IN TEMPO REALE, CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICIREZZA STRADALE
ASTRAL INFOMOBILITA’ AUGURA A TUTTI
BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA
Servizio fornito da Astral