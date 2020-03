Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2020 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 6 MARZO 2020 ORE 20.20 GINA PANDOLFO

BUONASERA E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO

TRAFFICO SCORREVOLE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO

NESSUN IMPEDIMENTO ALLA CIRCOLAZIONE

LE ALTRE NOTIZIE

IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO

PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STAZIONE DI SCAMBIO TRA LE METRO B E C ALL’ALTEZZA DEL COLOSSEO E DI VIA DEI FORI IMPERIALI

IL SERVIZIO SI TRASFERISCE SU GOMMA CON I BUS DELLA LINEA MB

SULLA LINEA B TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA DALLE ORE 21

FINO A 6 AGOSTO E PER NOVE FINE SETTIMANA A PARTIRE DAL WEEK-END DEL 14 E 15 MARZO

LA CIRCOLAZIONE PROSEGUE REGOLARE TRA LE STAZIONI

CASTRO PRETORIO-REBIBBIA E CATRO PRETORIO-IONIO

UN INVITO ALLA PRUDENZA PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA A24 ROMA-TERAMO

A PARTIRE DA CASTEL MADAMA E LUNGO L’INTERO TRATTO URBANO E’ SEGNALATO VENTO FORTE

INFINE, NELL’AMBITO DEL TRASPORTO MARITTIMO

LAZIOMAR INFORMA CHE LE CORSE SUI COLLEGAMENTI

FORMIA-VENTOTENE

E FORMIA-PONZA RISPETTIVAMENTE DELLE ORE 06.45 E DELLE ORE 08.00, NON SALPERANNO A CAUSA DEL MALTEMPO

ERA L’ULTIMA NOTIZIA

APPUNTAMENTO A DOMANI CON IL SERVIZIO IN TEMPO REALE, CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICIREZZA STRADALE

ASTRAL INFOMOBILITA’ AUGURA A TUTTI

BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA

Servizio fornito da Astral