Viabilità Roma Regione Lazio del 06-04-2019 ore 08:30

VIABILITÀ DEL 6 APRILE 2019 ORE 08:20 GIUSEPPE CUTRUPI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

BUONE ANCHE LE CONDIZIONI DEL TEMPO, ALTRETTANTO PER QUANTO RIGUARDA LA VISIBILITA’. RACCOMANDIAMO IN OGNI CASO PRUDENZA NELLA GUIDA.

PROSEGUONO NEL COMUNE DI CIVITAVECCHIA UNA SERIE DI IMPORTANTI LAVORI DI MANUTENZIONE IN VIA REGINA ELENA: NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA CRISPI E VIA CIALDI. A PARTIRE DALLE ORE 7.00, E FINO ALLE 17.00, ATTIVO DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PER TUTTI I VEICOLI. TERMINE DEI LAVORI PREVISTO: IL PROSSIMO 11 APRILE.

TRASPORTO PUBBLICO A ROMA, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTANO CHIUSE LE FERMATE REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA; I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI, ATTIBI BUS NAVETTA DI SUPPORTO TRA TERMINI E FLAMINIO.

DA GIUSEPPE CUTRUPI È TUTTO, A PIU’ TARDI

Servizio fornito da Astral