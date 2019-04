Viabilità Roma Regione Lazio del 06-04-2019 ore 09:30

VIABILITÀ DEL 6 APRILE 2019 ORE 09:20 GIUSEPPE CUTRUPI

NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE DELLA MATTINATA, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

PROSEGUONO NEL COMUNE DI CIVITAVECCHIA UNA SERIE DI IMPORTANTI LAVORI DI MANUTENZIONE IN VIA REGINA ELENA: NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA CRISPI E VIA CIALDI. A PARTIRE DALLE ORE 7.00, E FINO ALLE 17.00, ATTIVO DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PER TUTTI I VEICOLI. TERMINE DEI LAVORI PREVISTO: IL PROSSIMO 11 APRILE.

TRASPORTO PUBBLICO A ROMA, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTANO CHIUSE LE FERMATE REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA; I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI, ATTIBI BUS NAVETTA DI SUPPORTO TRA TERMINI E FLAMINIO.

