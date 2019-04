Viabilità Roma Regione Lazio del 06-04-2019 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 6 APRILE 2019 ORE 10:20 GIUSEPPE CUTRUPI

IN APERTURA IL RACCORDO, A CAUSA DI UN INCIDENTE TROVIAMO CODE IN INTERNA TRA PONTINA E ROMA-FIUMICINO.

SULLA CASSIA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI.

SI RALLENTA POI SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA, E SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI ALBVANO, GENZANO E VELLETRI, IL TUTTO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.

TRASPORTO PUBBLICO A ROMA, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTANO CHIUSE LE FERMATE REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA; I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI, ATTIBI BUS NAVETTA DI SUPPORTO TRA TERMINI E FLAMINIO.

