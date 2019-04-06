Viabilità Roma Regione Lazio del 06-04-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 6 APRILE 2019 ORE 11:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
QUALCHE PROBLEMA SUL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE IN INTERNA TRA PONTINA E ROMA-FIUMICINO.
SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI.
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO ANCHE IN VIA ANGUILLARESE TRA CAMPO MARINARO E ANGUILLARA NELLE DUE DIREZIONI.
SI RALLENTA POI SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA, E SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI ALBVANO, GENZANO E VELLETRI, IL TUTTO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
TRASPORTO PUBBLICO A ROMA, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTANO CHIUSE LE FERMATE REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA; I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI, ATTIBI BUS NAVETTA DI SUPPORTO TRA TERMINI E FLAMINIO.
DA GIUSEPPE CUTRUPI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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