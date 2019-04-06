Viabilità Roma Regione Lazio del 06-04-2019 ore 15:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 6 APRILE 2019 ORE 15:20 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE DEL POMERIGGIO, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO:
OGGI TRA LE ORE 15 E LE ORE 19 AD OSTIA SI TERRA’ UN CORTEO CONTRO IL RAZZISMO, POSSIBILI RIPERCUSSIONI SULLA VIABILITA’ E SULLA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICI CON TEMPORANEE DEVIAZIONI DI 9 LINEE
A ROMA SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTANO CHIUSE LE FERMATE REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA; I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI, ATTIBI BUS NAVETTA DI SUPPORTO TRA TERMINI E FLAMINIO.
INFINE IL TRASPORTO FERROVIARIO:
ALLA FIERA DI ROMA E’ IN CORSO LA MANIFESTAZIONE “ROMICS” IL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FUMETTO. PER L’OCCASIONE E’ STATA POTENZIATA L’OFFERTA SULLA FL1 ROMA – FIUMICINO AEROPORTO CON 31 CORSE AGGIUINTIVE PER IL WE. OGGI 6 APRILE CON 11 COLLEGAMENTI STRAORDINARI: 5 DA ROMA E 6 DA FIUMICINO AEROPORTO.
DOMANI 7 APRILE LE CORSE AGGIUNTIVE SARANNO 20
DA MARIA ROSARIA TORTOLA È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral