Viabilità Roma Regione Lazio del 06-04-2019 ore 16:30

INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA L’ARDEATINA E LA ROMANINA E CODE IN INTERNA TRA LA TUSCOLANA E LA VIA APPIA

SI SONO FORMATE CODE SULLA COMPLANARE DELLA ROMA FIUMICINO CON DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE AL RACCORDO

TRAFFICO IN AUMENTO SULLA CASSIA CON CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI NEI PRESSI DELLA GIUSTINIANA

STESSA SITUAZIONE SULLA VIA APPIA IN USCITA DA ROMA CON RALLENTAMENTI NEI PRESSI DI SANTA MARIA DELLE MOLE MENTRE NEL SENSO DI MARCIA OPPOSTO SI STA IN FILA ALL’ALTEZZA DI VIA SPINABELLA E DI FRATTOCCHIE

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO:

OGGI AD OSTIA FINO ALLE ORE 19 E’ IN CORSO UN CORTEO CONTRO IL RAZZISMO, POSSIBILI RIPERCUSSIONI SULLA VIABILITA’ E SULLA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICI CON TEMPORANEE DEVIAZIONI DI 9 LINEE

A ROMA SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTANO CHIUSE LE FERMATE REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA; I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI, ATTIBI BUS NAVETTA DI SUPPORTO TRA TERMINI E FLAMINIO.

INFINE IL TRASPORTO FERROVIARIO:

ALLA FIERA DI ROMA E’ IN CORSO LA MANIFESTAZIONE “ROMICS” IL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FUMETTO. PER L’OCCASIONE E’ STATA POTENZIATA L’OFFERTA SULLA FL1 ROMA – FIUMICINO AEROPORTO CON 31 CORSE AGGIUINTIVE PER IL WE. OGGI 6 APRILE CON 11 COLLEGAMENTI STRAORDINARI: 5 DA ROMA E 6 DA FIUMICINO AEROPORTO.

DOMANI 7 APRILE LE CORSE AGGIUNTIVE SARANNO 20

