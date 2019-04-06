Viabilità Roma Regione Lazio del 06-04-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ DEL 6 APRILE 2019 ORE 17:20 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA L’ARDEATINA E LA ROMANINA
MENTRE IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO ANCHE PER INCIDENTE TRA LA ROMANINA E LA VIA APPIA
IN INGRESSO A ROMA TROVIAMO CODE SULLA CASSIA ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA
E SULLA VIA APPIA NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE E PIU’ AVANTI TRA CIAMPINO ED IL RACCORDO
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO:
A ROMA SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTANO CHIUSE LE FERMATE REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA; I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI, ATTIV I BUS NAVETTA DI SUPPORTO TRA TERMINI E FLAMINIO.
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO RICORDIAMO CHE:
ALLA FIERA DI ROMA E’IN CORSO LA MANIFESTAZIONE “ROMICS” IL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FUMETTO. PER L’OCCASIONE E’STATA POTENZIATA L’OFFERTA SULLA FL1 ROMA – FIUMICINO AEROPORTO CON 31 CORSE AGGIUINTIVE PER IL WE. OGGI 6 APRILE CON 11 COLLEGAMENTI STRAORDINARI: 5 DA ROMA E 6 DA FIUMICINO AEROPORTO.
DOMANI 7 APRILE LE CORSE AGGIUNTIVE SARANNO 20
INFINE DOMANI 7 APRILE SULLA A24 TRA LE ORE 18 E LE ORE 20 POTRANNO VERIFICARSI DISAGI PRESSO IL CASELLO DELLA BARRIERA ROMA EST A CAUSA DI UNO SCIOPERO DEL PERSONALE. SARANNO ATTIVE LE CASSE AUTOMATICHE E I VARCHI TELEPASS
DA MARIA ROSARIA TORTOLA È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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