Viabilità Roma Regione Lazio del 06-04-2019 ore 18:30

VIABILITÀ DEL 6 APRILE 2019 ORE 18:20 MARIA ROSARIA TORTOLA

INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA LA LAURENTINA E LA ROMANINA

SULLA A91 ROMA FIUMICINO SI SONO FORMATI RALLENTAMENTI SULLA COMPLANARE IN DIREZIONE ROMA A PARTIRE DA PONTE GALERIA

SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE SI STA IN FILA SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA

SULLA VIA APPIA DA VIA SPINABELLA A FRATTOCCHIE

E SULLA CASILINA ALTEZZA FINOCCHIO

TRAFFICATA LA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO:

A ROMA SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTANO CHIUSE LE FERMATE REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA; I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI, ATTIV I BUS NAVETTA DI SUPPORTO TRA TERMINI E FLAMINIO.

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO RICORDIAMO CHE:

ALLA FIERA DI ROMA E’IN CORSO LA MANIFESTAZIONE “ROMICS” IL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FUMETTO. PER L’OCCASIONE E’STATA POTENZIATA L’OFFERTA SULLA FL1 ROMA – FIUMICINO AEROPORTO CON 31 CORSE AGGIUINTIVE PER IL WE. OGGI 6 APRILE CON 11 COLLEGAMENTI STRAORDINARI: 5 DA ROMA E 6 DA FIUMICINO AEROPORTO.

DOMANI 7 APRILE LE CORSE AGGIUNTIVE SARANNO 20

INFINE DOMANI 7 APRILE SULLA A24 TRA LE ORE 18 E LE ORE 20 POTRANNO VERIFICARSI DISAGI PRESSO IL CASELLO DELLA BARRIERA ROMA EST A CAUSA DI UNO SCIOPERO DEL PERSONALE. SARANNO ATTIVE LE CASSE AUTOMATICHE E I VARCHI TELEPASS

