Viabilità Roma Regione Lazio del 06-04-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ DEL 6 APRILE 2019 ORE 19:20 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA LA PONTINA E L’ARDEATINA
SULLA A91 ROMA FIUMICINO SI SONO FORMATI RALLENTAMENTI SULLA COMPLANARE IN DIREZIONE ROMA A PARTIRE DA PONTE GALERIA
SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE SI PROCEDE A RILENTO
SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO
SULLA VIA APPIA DA VIA CASTAGNOLE A FRATTOCCHIE,
RIMANENDO SULLA VIA APPIA CI SI INCOLONNA NEL CENTRO ABITATO DI ALBANO IN QUESTE ORE MOLTO TRAFFICATO
CODE SULLA CASILINA ALTEZZA FINOCCHIO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO:
A ROMA SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTANO CHIUSE LE FERMATE REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA; I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI, ATTIV I BUS NAVETTA DI SUPPORTO TRA TERMINI E FLAMINIO.
DOMANI 7 APRILE IN OCCASIONE DELLA XXV EDIZIONE DELLA MARATONA DI ROMA LA RETE DI TRASPORTO PUBBLICO SARA’ MODIFICATA CON DEVIAZIONI E LIMITAZIONI PER LASCIARE SPAZIO AI MARATONETI. IL SERVIZIO DELLA METROPOLITANA E DELLE FERROVIE NON SUBIRA’ VARIAZIONI AD ECCEZIONE DELLA STAZIONE COLOSSEO SULLA LINEA B CHE RESTERA’ CHIUSA DA INIZIO SERVIZIO E FINO A CESSATE ESIGENZE.
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO RICORDIAMO CHE:
ALLA FIERA DI ROMA E’IN CORSO LA MANIFESTAZIONE “ROMICS” IL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FUMETTO. PER L’OCCASIONE E’STATA POTENZIATA L’OFFERTA SULLA FL1 ROMA – FIUMICINO AEROPORTO CON 31 CORSE AGGIUINTIVE PER IL WE. OGGI 6 APRILE CON 11 COLLEGAMENTI STRAORDINARI: 5 DA ROMA E 6 DA FIUMICINO AEROPORTO.
DOMANI 7 APRILE LE CORSE AGGIUNTIVE SARANNO 20
DA MARIA ROSARIA TORTOLA È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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