Viabilità Roma Regione Lazio del 06-04-2020 ore 09:45
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 6 APRILE 2020 ORE 09.20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
LA CIRCOLAZIONE VIENE INDICATA SCORREVOLE SULL’INTERA RETE VIARIA DEL TERRITORIO.
CANTIERI ATTIVI SULL’AI ROMA NAPOLI TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E GUIDONIA MONTECELIO VERSO NAPOLI. RACCOMANDIAMO QUINDI ATTENZIONE PER LA PRESENZA DI PERSONALE SU STRADA.
VISTA L’EMERGENZA LEGATA AL CORONAVIRUS, SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI È AL MOMENTO SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE SITUAZIONI DI NECESSITÀ.
RICORDIAMO CHE SONO TRE LE ZONE ROSSE NEL LAZIO E RIGUARDANO I COMUNI DI FONDI, NEROLA, CONTIGLIANO CON DIVIETI DI ENTRATA E DI ALLONTANAMENTO DAGLI STESSI.
RICORDIAMO CHE A ROMA E’ IN CORSO IL NUOVO PIANO DI TRASPORTO PUBBLICO; METRO, BUS E TRAM SEGUONO INFATTI L’ORARIO ESTIVO CON ULTIMA PARTENZA DAI CAPOLINEA ALLE 21:00. IL SERVIZIO RIPRENDE ALLE 5:30 DEL MATTINO CON I CONSUETI ORARI DI AVVIO CORSE.
ORARIO RIDOTTO ANCHE SULLE FERROVIE REGIONALI ROMA LIDO, ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO E TERMINI CENTOCELLE.
SUL FRONTE DEL TRASPORTO FERROVIARIO, RIMODULATO IL PROGRAMMA DEI TRENI REGIONALI E DELLE FRECCE, CON LIMITAZIONI E CANCELLAZIONI DI CORSE.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPOTO MARITTIMO, A SEGUITO DELL’ ORDINANZA DELLA REGIONE LAZIO, SOSPESI I COLLEGAMENTI DELLE UNITÀ VELOCI DA E PER LE ISOLE PONTINE; GARANTITI SOLO QUELLI NAVE.
DA GIUSEPPE CUTRUPI PER ORA E’ TUTTO, A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral