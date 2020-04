Viabilità Roma Regione Lazio del 06-04-2020 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 6 APRILE 2020 ORE 12.20 GIUSEPPE CUTRUPI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

QUALCHE PROBLEMA SUL RACCORDO, ABBIAMO CODE TRA LAURENTINA E ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA.

CODE ANCHE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI POMEZIA NEI DUE SENSI DI MARCIA.

CANTIERI ATTIVI SULL’A24 ROMA TERAMO TRA IL BIVIO PER LA A25 TORANO PESCARA E TIVOLI VERSO ROMA, E TRA ROMA E VICOVARO MANDELA VERSO TERAMO. I LAVORI SONO A CURA DI STRADA DEI PARCHI E SI SVOLGONO IN TRATTI SALTUARI. RACCOMANDIAMO ATTENZIONE PER LA PRESENZA DI PERSONALE SU STRADA.

VISTA L’EMERGENZA LEGATA AL CORONAVIRUS, SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI È AL MOMENTO SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE SITUAZIONI DI NECESSITÀ.

RICORDIAMO CHE SONO TRE LE ZONE ROSSE NEL LAZIO E RIGUARDANO I COMUNI DI FONDI, NEROLA, CONTIGLIANO CON DIVIETI DI ENTRATA E DI ALLONTANAMENTO DAGLI STESSI. COTRAL HA INOLTRE SOSPESO TUTTE LE FERMATE ALL’INTERNO DEI COMUNI.

INFINE TRASPORTO AEREO, PER CONSENTIRE IL RIENTRO IN ITALIA AI CONNAZIONALI CHE SI TROVANO IN ALTRI PAESI, SU INDICAZIONE DELLA FARNESINA, LE COMPAGNIE ALITALIA, BLUE PANORAMA E NEOS HANNO ATTIVATO VOLI SPECIALI.

DA GIUSEPPE CUTRUPI PER ORA E’ TUTTO, A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ

Servizio fornito da Astral