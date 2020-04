Viabilità Roma Regione Lazio del 06-04-2020 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 6 APRILE 2020 ORE 15.20 GIUSEPPE CUTRUPI

SUL RACCORDO CI SONO ANCORA CODE TRA LAURENTINA E ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA.

PER IL RESTO LA CIRCOLAZIONE VIENE INDICATA REGOLARE SULLE ALTRE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

VISTA L’EMERGENZA LEGATA AL CORONAVIRUS, SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI È AL MOMENTO SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE SITUAZIONI DI NECESSITÀ.

RICORDIAMO CHE SONO TRE LE ZONE ROSSE NEL LAZIO E RIGUARDANO I COMUNI DI FONDI, NEROLA, CONTIGLIANO CON DIVIETI DI ENTRATA E DI ALLONTANAMENTO DAGLI STESSI. COTRAL HA INOLTRE SOSPESO TUTTE LE FERMATE ALL’INTERNO DEI COMUNI.

INFINE TRASPORTO AEREO, PER CONSENTIRE IL RIENTRO IN ITALIA AI CONNAZIONALI CHE SI TROVANO IN ALTRI PAESI, SU INDICAZIONE DELLA FARNESINA, LE COMPAGNIE ALITALIA, BLUE PANORAMA E NEOS HANNO ATTIVATO VOLI SPECIALI.

