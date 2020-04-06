Viabilità Roma Regione Lazio del 06-04-2020 ore 17:45
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VIABILITÀ DEL 6 APRILE 2020 ORE 16.20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO SCORREVOLE SULL’INTERA RETE VIARIA DELLA REGIONE.
VISTA L’EMERGENZA LEGATA AL CORONAVIRUS, SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI È AL MOMENTO SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE SITUAZIONI DI NECESSITÀ.
RICORDIAMO CHE SONO TRE LE ZONE ROSSE NEL LAZIO E RIGUARDANO I COMUNI DI FONDI, NEROLA, CONTIGLIANO CON DIVIETI DI ENTRATA E DI ALLONTANAMENTO DAGLI STESSI. COTRAL HA INOLTRE SOSPESO TUTTE LE FERMATE ALL’INTERNO DEI COMUNI.
A ROMA E’ INVECE IN CORSO IL NUOVO PIANO DI TRASPORTO PUBBLICO; METRO, BUS E TRAM SEGUONO INFATTI L’ORARIO ESTIVO CON ULTIMA PARTENZA DAI CAPOLINEA ALLE 21:00. IL SERVIZIO RIPRENDE ALLE 5:30 DEL MATTINO CON I CONSUETI ORARI DI AVVIO CORSE.
ORARIO RIDOTTO ANCHE SULLE FERROVIE REGIONALI ROMA LIDO, ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO E TERMINI CENTOCELLE.
SUL FRONTE DEL TRASPORTO FERROVIARIO, RIMODULATO IL PROGRAMMA DEI TRENI REGIONALI E DELLE FRECCE, CON LIMITAZIONI E CANCELLAZIONI DI CORSE.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPOTO MARITTIMO, A SEGUITO DELL’ ORDINANZA DELLA REGIONE LAZIO, SOSPESI I COLLEGAMENTI DELLE UNITÀ VELOCI DA E PER LE ISOLE PONTINE; GARANTITI SOLO QUELLI NAVE.
DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER OGGI E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E BUON PROSEGUIMENTO DI GIORNATA
Servizio fornito da Astral