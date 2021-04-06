Viabilità Roma Regione Lazio del 06-04-2021 ore 19:15

di - 06 Aprile 2021 - 19:15

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    VIABILITÀ 6 APRILE 2021 ORE 19.05 FEDERICO DI LERNIA
    BUONASERA BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO. IN REDAZIONE FEDERICO DI LERNIA
    SULLA PRENETINA CODE PER INCIDENTE NEI DUE SENSI D MARCIA TRA IL RACCORDO OSTERIA DELL’OSA
    CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA TIBURTINA ALTEZZA RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DELLO STESSO
    SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA ALTEZZA GALLERIA APPIA
    IN INTERNA SEMPRE CODE TRA LA NOMENTANA E PRENESTINA
    SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO ANULARE IN USCITA DALLA CAPITALE
    CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZO CAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
    IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA, RICORDIAMO CHE LA REGIONE LAZIO E’ IN ZONA ARANCIONE. SONO CONSENTITI GLI SPOSTAMENTI SOLO ALL’INTERNO DEL PROPRIO COMUNE, VIETATI INVECE QUELLI IN ALTRE REGIONI O ALTRI COMUNI SE NON PER ESIGENZE DI LAVORO, SALUTE O NECESSITÀ
    PER ORA È TUTTO DA ASTRAL INFOMOBILITA GRAZIE PER L’ATTENZIONE, A PIU’ TARDI
    Servizio fornito da Astral

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