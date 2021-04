Viabilità Roma Regione Lazio del 06-04-2021 ore 20:30

VIABILITÀ 6 APRILE 2021 ORE 20.20 FEDERICO DI LERNIA

iL TRAFFICO RISULTA SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE

FANNO ECCEZIONE CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZO CAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA

PER IL TRASPORTO MARITTIMO SEGNALIAMO CHE CAUSA CONDIZIONI METEO AVVERSE LE COSE VENTOTENE-FORMIA ORE 06.45 PONZA-FORMIA ORE 07.50 PONZA-FORMIA ORE 05.30 NON SARANNO EFFETTUARE

TORNA NELLA CAPITALE IL GRAN PREMIO DI FORMULA “E”. PROSEGUONO, NEL QUARTIERE EUR, LE OPERAZIONI DI ALLESTIMENTO DEL CIRCUITO PER LE DUE TAPPE, IN PROGRAMMA I PROSSIMI 10 E 11 APRILE. ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ E AL TRASPORTO PUBBLICO IN TUTTO IL QUADRANTE. TUTTE LE OPERAZIONI DI ALLESTIMENTO DEL CIRCUITO NON INTERFERISCONO IN ALCUN MODO CON L’ATTIVITÀ VACCINALE PRESSO L’HUB DELLA NUVOLA.

IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA, RICORDIAMO CHE LA REGIONE LAZIO E’ IN ZONA ARANCIONE. SONO CONSENTITI GLI SPOSTAMENTI SOLO ALL’INTERNO DEL PROPRIO COMUNE, VIETATI INVECE QUELLI IN ALTRE REGIONI O ALTRI COMUNI SE NON PER ESIGENZE DI LAVORO, SALUTE O NECESSITÀ

