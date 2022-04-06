Viabilità Roma Regione Lazio del 06-04-2022 ore 17:45
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VIABILITÀ DEL 6 APRILE 2022 ORE 17:35 FEDERICO ASCANI
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IN PROVINCIA DI VITERBO SULLA SP2 TUSCANESE CODE PER INCIDENTE AL KM 14+000 CIRCA, ALTEZZA STR. TRINITÀ NELLE DUE DIREZIONI
SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA-FIUMICINO E TUSCOLANA
MENTRE IN INTERNA CODE ALTEZZA LABARO E PIU’ AVANTI TRA PRENESTINA E CASILINA
SULLA COLOMBO CODE DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA
SULLA CASSIA CODE TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
SU VIA NETTUNENSE SI STA IN CODA TRA FRATTOCCHIE E PAVONA NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA
PROSEGUONO I DISAGI SULLA PONTINA
CODE PER LAVORI TRA CASTEL ROMANO E SPINACETO NELLE DUE DIREZIONI
CHIUSE LE CORSIE DI SORPASSO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA
DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral