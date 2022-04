Viabilità Roma Regione Lazio del 06-04-2022 ore 17:45

VIABILITÀ DEL 6 APRILE 2022 ORE 17:35 FEDERICO ASCANI

UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

IN PROVINCIA DI VITERBO SULLA SP2 TUSCANESE CODE PER INCIDENTE AL KM 14+000 CIRCA, ALTEZZA STR. TRINITÀ NELLE DUE DIREZIONI

SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA-FIUMICINO E TUSCOLANA

MENTRE IN INTERNA CODE ALTEZZA LABARO E PIU’ AVANTI TRA PRENESTINA E CASILINA

SULLA COLOMBO CODE DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA

SULLA CASSIA CODE TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA

SU VIA NETTUNENSE SI STA IN CODA TRA FRATTOCCHIE E PAVONA NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA

PROSEGUONO I DISAGI SULLA PONTINA

CODE PER LAVORI TRA CASTEL ROMANO E SPINACETO NELLE DUE DIREZIONI

CHIUSE LE CORSIE DI SORPASSO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA

DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral