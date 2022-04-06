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Viabilità Roma Regione Lazio del 06-04-2022 ore 17:45

di - 06 Aprile 2022 - 17:45

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    VIABILITÀ DEL 6 APRILE 2022 ORE 17:35 FEDERICO ASCANI
    UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    IN PROVINCIA DI VITERBO SULLA SP2 TUSCANESE CODE PER INCIDENTE AL KM 14+000 CIRCA, ALTEZZA STR. TRINITÀ NELLE DUE DIREZIONI
    SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA-FIUMICINO E TUSCOLANA
    MENTRE IN INTERNA CODE ALTEZZA LABARO E PIU’ AVANTI TRA PRENESTINA E CASILINA
    SULLA COLOMBO CODE DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA
    SULLA CASSIA CODE TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
    SU VIA NETTUNENSE SI STA IN CODA TRA FRATTOCCHIE E PAVONA NEI DUE SENSI DI MARCIA
    SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA
    PROSEGUONO I DISAGI SULLA PONTINA
    CODE PER LAVORI TRA CASTEL ROMANO E SPINACETO NELLE DUE DIREZIONI
    CHIUSE LE CORSIE DI SORPASSO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA
    DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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