Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ 6 MAGGIO 2019 ORE 07:20 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
PARTIAMO DAL RACCORDO TROVIAMO INCOLONNAMENTI IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA PER POI RALLENTARE FINO ALLA LAURENTINA
IN ESTERNA SI SONO FORMATI RALLENTAMENTI NEL TRATTO A24 ROMA TERAMO E NOMENTANA E ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA
TRAFFICATO IL PERCORSO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO CON CODE TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE TRA TOR VERGATA E IL RACCORDO PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SU QUEST’ULTIMO
SULLA CASSIA VEIENTANA CODE, IN DIREZIONE ROMA, PER INCIDENTE AVVENUTO ALTEZZA PRATO LA CORTE
SEMPRE IN INGRESSO ALLA CAPITALE TROVIAMO CODE
SULLA COLOMBO TRA VIA PINDARO E VIA DI MALAFEDE
SULLA VIA APPIA TRA VIA DEI LAGHI E IL RACCORDO
DISAGI ANCHE SULLA PONTINA RALLENTAMENTI E CODE TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA VERSO ROMA
DA MARIA ROSARIA TORTOLA È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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