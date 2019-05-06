Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2019 ore 08:15
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VIABILITÀ 6 MAGGIO 2019 ORE 08:05 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DALLA CASSIA VEIENTANA DOVE UN INCIDENTE STA CREANDO DISAGI CON CODE TRA LE RUGHE E PRATO LA CORTE IN DIREZIONE ROMA
SULLA CASSIA SEMPRE PER INCIDENTE SI STA IN FILA ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINUIANA VERSO ROMA
PASSIAMO AL RACCORDO TROVIAMO INCOLONNAMENTI IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA PER POI RALLENTARE FINO ALLA LAURENTINA
IN ESTERNA SI SONO FORMATE CODE E RALLENTAMENTI TRA TRIONFALE E PISANA, TRA ROMA FIUMICINO E VIA DEL MARE , PROSEGUENDO CI SI INCOLONNA DI NUOVO TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E LA CASILINA E TRA LA RUSTICA E LA TIBURTINA
SULLA A91 ROMA FIUMICINO SI STA IN FILA IN DIREZIONE CENTRO TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO
TRAFFICATO IL PERCORSO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO CON CODE TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.
SEMPRE IN INGRESSO ALLA CAPITALE TROVIAMO CODE
SULLA COLOMBO TRA VIA PINDARO E VIA DI MALAFEDE
SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA
SULLA VIA APPIA TRA VIA DEI LAGHI E VIA DELLE CAPANNELLE
DISAGI ANCHE SULLA CASILINA CON CODE A TRATTI DALLA BORGHESIANA AL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
DA MARIA ROSARIA TORTOLA PER IL MOMENTO E’ TUTTO
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