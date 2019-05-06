Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2019 ore 08:45
Più informazioni su
VIABILITÀ 6 MAGGIO 2019 ORE 08:35 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INZIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO INCOLONNAMENTI IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA PER POI RALLENTARE FINO ALLA LAURENTINA ED INCOLONNARSI DI NUOVO ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA E TRA BUFALOTTA E TIBURTINA
IN ESTERNA SI SONO FORMATE CODE PER INCIDENTE TRA PISANA E LA ROMA FIUMICINO QUINDI RALLENTAMENTI FINO ALLA COLOMBO, ALL’ALTEZZA DELLA VIA APPIA E DI NUOVO CODE TRA LA PRENESTINA E LA TIBURTINA
SULLA A91 ROMA FIUMICINO SI STA IN FILA IN DIREZIONE CENTRO TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO
TRAFFICATO IL PERCORSO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO CON CODE TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA MENTRE NEL SENSO DI MARCIA OPPOSTO SI SONO STA IN FILA TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E IL RACCORDO
LAVORI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CREANO CODE TRA LA BARRIERA E TORRENOVA VERSO QUES’ULTIMA
SULLA CASSIA VEIENTANA CODE E RALLENTAMENTI TRA LE RUGHE E VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE ROMA
DISAGI ANCHE SULLA CASSIA CON CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA LA STORTA E L’OLGIATA MENTRE SI STA IN FILA IN DIREZIONE ROMA ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA QUI ANCHE PER INCIDENTE
SEMPRE IN INGRESSO ALLA CAPITALE TROVIAMO CODE
SULLA COLOMBO TRA VIA PINDARO E VIA DI MALAFEDE
SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA
SULLA VIA APPIA TRA VIA DEI LAGHI E VIA DELLE CAPANNELLE
DISAGI ANCHE SULLA CASILINA CON CODE A TRATTI DALLA BORGHESIANA AL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
DA MARIA ROSARIA TORTOLA PER IL MOMENTO E’ TUTTO
Servizio fornito da Astral