Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2019 ore 09:15
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VIABILITÀ 6 MAGGIO 2019 ORE 09.05 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INZIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO INCOLONNAMENTI IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA PER POI RALLENTARE FINO ALLA VIA DEL MARE. PROSEGUENDO CI SI INCOLONNA ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA, QUI ANCHE PER LAVORI, E DI NUOVO PER TRAFFICO INTENSO TRA BUFALOTTA E TIBURTINA
IN ESTERNA SI SONO FORMATE CODE ANCHE PER INCIDENTE TRA L’AURELIA E LA ROMA FIUMICINO QUINDI RALLENTAMENTI FINO ALLA COLOMBO, ALL’ALTEZZA DELLA LAURENTINA E DI NUOVO CODE TRA LA CASILINA E LA TIBURTINA
SULLA A91 ROMA FIUMICINO CODE E RALLENTAMENTI IN DIREZIONE CENTRO TRA IL RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO
TRAFFICATO IL PERCORSO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO CON CODE TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA MENTRE NEL SENSO DI MARCIA OPPOSTO SI SONO STA IN FILA TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E IL RACCORDO
LAVORI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CREANO CODE TRA LA BARRIERA E TORRENOVA VERSO QUES’ULTIMA
SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASSIA VEIENTANA TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
DISAGI ANCHE SULLA CASSIA CON CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA LA STORTA E L’OLGIATA, CODE IN SMALTIMENTO ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA PER UN INCIDENTE ORA RIMOSSO
SEMPRE IN INGRESSO ALLA CAPITALE TROVIAMO CODE
SULLA COLOMBO TRA VIA PINDARO E VIA DI MALAFEDE
SULLA PONTINA, QUI ANCHE PER INCIDENTE, TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA
SULLA VIA APPIA TRA CIAMPINO E VIA DELLE CAPANNELLE
DISAGI ANCHE SULLA CASILINA CON CODE A TRATTI DALLA BORGHESIANA AL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
DA MARIA ROSARIA TORTOLA PER IL MOMENTO E’ TUTTO
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