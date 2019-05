Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2019 ore 09:15

VIABILITÀ 6 MAGGIO 2019 ORE 09.05 MARIA ROSARIA TORTOLA



INZIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO INCOLONNAMENTI IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA PER POI RALLENTARE FINO ALLA VIA DEL MARE. PROSEGUENDO CI SI INCOLONNA ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA, QUI ANCHE PER LAVORI, E DI NUOVO PER TRAFFICO INTENSO TRA BUFALOTTA E TIBURTINA

IN ESTERNA SI SONO FORMATE CODE ANCHE PER INCIDENTE TRA L’AURELIA E LA ROMA FIUMICINO QUINDI RALLENTAMENTI FINO ALLA COLOMBO, ALL’ALTEZZA DELLA LAURENTINA E DI NUOVO CODE TRA LA CASILINA E LA TIBURTINA

SULLA A91 ROMA FIUMICINO CODE E RALLENTAMENTI IN DIREZIONE CENTRO TRA IL RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO

TRAFFICATO IL PERCORSO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO CON CODE TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA MENTRE NEL SENSO DI MARCIA OPPOSTO SI SONO STA IN FILA TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E IL RACCORDO

LAVORI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CREANO CODE TRA LA BARRIERA E TORRENOVA VERSO QUES’ULTIMA

SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASSIA VEIENTANA TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

DISAGI ANCHE SULLA CASSIA CON CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA LA STORTA E L’OLGIATA, CODE IN SMALTIMENTO ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA PER UN INCIDENTE ORA RIMOSSO

SEMPRE IN INGRESSO ALLA CAPITALE TROVIAMO CODE

SULLA COLOMBO TRA VIA PINDARO E VIA DI MALAFEDE

SULLA PONTINA, QUI ANCHE PER INCIDENTE, TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA

SULLA VIA APPIA TRA CIAMPINO E VIA DELLE CAPANNELLE

DISAGI ANCHE SULLA CASILINA CON CODE A TRATTI DALLA BORGHESIANA AL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO



