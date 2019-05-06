Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2019 ore 09:45
Più informazioni su
VIABILITÀ 6 MAGGIO 2019 ORE 09.35 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INZIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO INCOLONNAMENTI IN INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E LA VIA APPIA PER POI RALLENTARE FINO ALLA VIA DEL MARE. PROSEGUENDO CI SI INCOLONNA ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA, ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA QUI ANCHE PER LAVORI E DI NUOVO PER TRAFFICO TRA BUFALOTTA E TIBURTINA
IN ESTERNA SI SONO FORMATE CODE ANCHE PER INCIDENTE TRA LA ROMA FIUMICINO E LA CRISTOFORO COLOMBO, QUINDI RALLENTAMENTI FINO ALLA VIA APPIA. PROSEGUENDO DI NUOVO CODE TRA LA RUSTICA E LA TIBURTINA E ALL’ALTEZZA DELLA CASSIA E DELL’AURELIA
SULLA A91 ROMA FIUMICINO CODE E A TRATTI IN DIREZIONE CENTRO TRA IL RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO
TRAFFICATO IL PERCORSO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO CON CODE TRA VIA DI TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA MENTRE NEL SENSO DI MARCIA OPPOSTO SI STA IN FILA DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI AL RACCORDO
CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO
IN INGRESSO ALLA CAPITALE TROVIAMO CODE SULLA COLOMBO TRA VIA PINDARO E VIA DI MALAFEDE
SULLA PONTINA SI SONO FORMATE CODE E RALLENTAMENTI TRA POMEZIA CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
LA CHIUSURA DI VIA CASTEL DI LEVA PER LAVORI CREA RIPERCUSSIONI IN ENTRATA ALLA CAPITALE SULLA LAURENTINA E SULL’ARDEATINA
DA MARIA ROSARIA TORTOLA È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral