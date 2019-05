Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2019 ore 09:45

VIABILITÀ 6 MAGGIO 2019 ORE 09.35 MARIA ROSARIA TORTOLA

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

INZIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO INCOLONNAMENTI IN INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E LA VIA APPIA PER POI RALLENTARE FINO ALLA VIA DEL MARE. PROSEGUENDO CI SI INCOLONNA ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA, ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA QUI ANCHE PER LAVORI E DI NUOVO PER TRAFFICO TRA BUFALOTTA E TIBURTINA

IN ESTERNA SI SONO FORMATE CODE ANCHE PER INCIDENTE TRA LA ROMA FIUMICINO E LA CRISTOFORO COLOMBO, QUINDI RALLENTAMENTI FINO ALLA VIA APPIA. PROSEGUENDO DI NUOVO CODE TRA LA RUSTICA E LA TIBURTINA E ALL’ALTEZZA DELLA CASSIA E DELL’AURELIA

SULLA A91 ROMA FIUMICINO CODE E A TRATTI IN DIREZIONE CENTRO TRA IL RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO

TRAFFICATO IL PERCORSO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO CON CODE TRA VIA DI TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA MENTRE NEL SENSO DI MARCIA OPPOSTO SI STA IN FILA DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI AL RACCORDO

CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO

IN INGRESSO ALLA CAPITALE TROVIAMO CODE SULLA COLOMBO TRA VIA PINDARO E VIA DI MALAFEDE

SULLA PONTINA SI SONO FORMATE CODE E RALLENTAMENTI TRA POMEZIA CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

LA CHIUSURA DI VIA CASTEL DI LEVA PER LAVORI CREA RIPERCUSSIONI IN ENTRATA ALLA CAPITALE SULLA LAURENTINA E SULL’ARDEATINA

DA MARIA ROSARIA TORTOLA È TUTTO

