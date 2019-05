Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2019 ore 10:30

VIABILITÀ 6 MAGGIO 2019 ORE 10.20 MARIA ROSARIA TORTOLA

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

INIZIAMO DALLA A1 ROMA FIRENZE CON DISAGI PER UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 487+000 IN DIREZIONE FIRENZE SI SONO FORMATI 3 KM DI CODA TA ORTE E ATTIGLIANO CON TENDENZA ALL’AUMENTO PER TRAFFICO E’ BLOCCATO PRESTARE ATTENZIONE

PASSIAMO AL RACCORDO CON RALLENTAMENTI N INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E LA LAURENTINA PROSEGUENDO TROVIAMO CODE IN SMALTIMENTO PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA LA PISANA E L’AURELIA E PIU’ AVANTI DI NUOV RALLENTAMENTI TRA LA NOMENTANA E LA A24 ROMA TERAMO

IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LA ROMA FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E PIU’ AVANTI CODE ALL’ALTEZZA DELLA PRENESTINA

SULLA A91 ROMA FIUMICINO CI SI INCOLONNA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO IL CENTRO

SI RALLENTA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA

SEMPRE IN INGRESSO ALLA CAPITALE TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE SULLA COLOMBO TRA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE

INFINE IL TRASPORTO MARITTIMO:

CAUSA CONDIZIONI METEO AVVERSE NON VERRANNO EFFETTUATE LE CORSE VELOCI FORMIA PONZA DELLE ORE 14.30 E FORMIA VENTOTENE DELLE ORE 18.00

DA MARIA ROSARIA TORTOLA PER IL MOMENTO È TUTTO

Servizio fornito da Astral