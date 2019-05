Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2019 ore 11:30

VIABILITÀ 6 MAGGIO 2019 ORE 11.20 MARIA ROSARIA TORTOLA

INIZIAMO DALLA A1 ROMA FIRENZE CON DISAGI PER UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 487+000 IN DIREZIONE FIRENZE TRA MAGLIANO SABINA E ATTIGLIANO SI SONO FORMATI 5 KM DI CODA SI TRANSITA SOLO SU CORSIA DI SORPASSO. PRESTARE ATTENZIONE

SI RALLENTA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA

IN INGRESSO A ROMA TROVIAMO CODE SULLA VIA CASSIA TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA

SI STA IN FILA SULLA PONTINA PER LAVORI ALTEZZA CINQUE PODERI IN DIREZIONE POMEZIA

RIMANENDO IN ZONA SEGNALIAMO CODE SU VIA DEI CASTELLI ROMANI IN ENTRAMBE I SENSI DI MARCIA TRA LA PONTINA E VIA NARO PIU’ AVANTI CODE SU VIA DELLA SOLFARATA TRA LA LAURENTINA E VIA DELLE MONACHELLE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA

INFINE IL TRASPORTO MARITTIMO:

CAUSA CONDIZIONI METEO AVVERSE IN DATA ODIERNA NON VERRANNO EFFETTUATE LE CORSE VELOCI FORMIA PONZA DELLE ORE 14.30 E FORMIA VENTOTENE DELLE ORE 18.00

