Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2019 ore 12:30

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

INIZIAMO DALLA A1 ROMA FIRENZE CON DISAGI PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ED ORA RISOLTO IN DIREZIONE FIRENZE TRA MAGLIANO SABINA E ATTIGLIANO, SONO STATE RIAPERTE TUTTE LE CORSIE CODE IN SMALTIMENTO

SEMPRE SULLA A1, MA SUL TRATTO ROMA NAPOLI, SI RALLENTA TRA COLLEFERRO E VALMONTONE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE PER MATERIALI DISPERSI CHE OSTACOLANO LA NORMALE CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI. PRESTARE ATTENZIONE

SULLA A91 ROMA FIUMICINO ALTEZZA VIADOTTO DELLA MAGLIANA SI STA IN FILA PER LAVORI TA VIA ISACCO NEWTON E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR

SEMPRE PER LAVORI CI SI INCOLONNA SULLA PONTINA ALTEZZA CINQUE PODERI IN DIREZIONE POMEZIA CON CODE TRA VIA LAURENTINA E VIA CASTAGNETTA

RIMANENDO IN ZONA SEGNALIAMO CODE SU VIA DEI CASTELLI ROMANI IN ENTRAMBE I SENSI DI MARCIA TRA LA PONTINA E VIA NARO

INFINE IL TRASPORTO MARITTIMO:

CAUSA CONDIZIONI METEO AVVERSE IN DATA ODIERNA NON VERRANNO EFFETTUATE LE CORSE VELOCI FORMIA PONZA DELLE ORE 14.30 E FORMIA VENTOTENE DELLE ORE 18.00

DA MARIA ROSARIA TORTOLA PER IL MOMENTO È TUTTO

