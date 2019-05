Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2019 ore 15:30

VIABILITÀ 6 MAGGIO 2019 ORE 15.20 GIUSEPPE CUTRUPI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

NON MOLTE LE SEGNALAZIONI PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO NEL COMPLESSO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

QUALCHE PROBLEMA SULLA CASSIA DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI.

SI RALLENTA ANCHE SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE E PAVONA NEI DUE SENSI.

PER IL TRASPORTO MARITTIMO:

PER CONDIZIONI METEO AVVERSE NON VERRA’ EFFETTUATA LA CORSA VELOCE FORMIA VENTOTENE DELLE ORE 18.00

