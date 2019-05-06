Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ 6 MAGGIO 2019 ORE 16.20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO TRAFFICO RALLENTATO IN INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA.
QUALCHE PROBLEMA ANCHE SULLA CASSIA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI.
CODE A TRATTI ANCHE SULLA CASILINA DAL RACCORDO A FINOCCHIO IN ENTRAMBI I SENSI.
SI RALLENTA SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE E PAVONA.
PER IL TRASPORTO MARITTIMO:
PER CONDIZIONI METEO AVVERSE NON VERRA’ EFFETTUATA LA CORSA VELOCE FORMIA VENTOTENE DELLE ORE 18.00
DA GIUSEPPE CUTRUPI È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E A PIU’ TARDI
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