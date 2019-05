Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2019 ore 17:15

VIABILITÀ 6 MAGGIO 2019 ORE 17:05 GIUSEPPE CUTRUPI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO CHE COMINCIA AD INTENSIFICARSI SUL RACCORDO, IJN INTERNA ABBIAMO CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA. IN ESTERNA SI RALLENTA TRA COLOMBO E LAURENTINA.

SULLA SR214 MARIA E ISOLA CASAMARI UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE ALL’ALTEZZA DI VEROLI IN DIREZIONE SORA.

QUALCHE PROBLEMA ANCHE SULLA CASSIA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI.

CODE A TRATTI ANCHE SULLA CASILINA DAL RACCORDO A FINOCCHIO IN ENTRAMBI I SENSI.

SI RALLENTA SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE E PAVONA.

TRASPORTO FERROVIARIO, SULLA LINEA FL6 ROMA-CASSINO SERVIZIO SOSPESO TRA ZAGAROLO E CIAMPINO IN DIREZIONE ROMA PER UN INCONVENIENTE TECNICO ALLA LINEA ELETTRICA.

CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO MARITTIMO:

PER CONDIZIONI METEO AVVERSE NON VERRA’ EFFETTUATA LA CORSA VELOCE FORMIA VENTOTENE DELLE ORE 18.00

DA GIUSEPPE CUTRUPI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral