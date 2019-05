Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2019 ore 18:15

VIABILITÀ 6 MAGGIO 2019 ORE 18:05 GIUSEPPE CUTRUPI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO, IN INTERNA ABBIAMO CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA FIORENTINI E TOR CERVARA IN USCITA.

SULLA SR214 MARIA E ISOLA CASAMARI RIMOSSO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VEROLI IN DIREZIONE SORA. TRAFFICO REGOLARE.

QUALCHE PROBLEMA ANCHE SULLA CASSIA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI.

INCOLONNAMENTI SULLA COLOMBO DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.

SULLA PONTINA CODE A TRATTI TRA VIA APRILIANA E APRILIA VERSO LATINA.

TRASPORTO FERROVIARIO, SULLA LINEA FL6 ROMA-CASSINO SERVIZIO SOSPESO TRA ZAGAROLO E CIAMPINO IN DIREZIONE ROMA PER UN INCONVENIENTE TECNICO ALLA LINEA ELETTRICA.

DA GIUSEPPE CUTRUPI È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E A PIU’ TARDI

Servizio fornito da Astral