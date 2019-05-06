Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2019 ore 18:45
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VIABILITÀ 6 MAGGIO 2019 ORE 18:35 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO, IJN INTERNA ABBIAMO CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA FIORENTINI E TOR CERVARA IN USCITA.
SULLA CASSIA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI.
PROBLEMI ANCHE SULLA CASSIA VEIENTANA, CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA GIUSTINIANA VERSO VITERBO.
INCOLONNAMENTI SULLA COLOMBO DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.
TRASPORTO FERROVIARIO, SULLA LINEA FL6 ROMA-CASSINO SERVIZIO ANCORA SOSPESO TRA ZAGAROLO E CIAMPINO IN DIREZIONE ROMA PER UN INCONVENIENTE TECNICO ALLA LINEA ELETTRICA, MENTRE IN DIREZIONE CASSINO LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA CON RITARDI FINO A 60 MINUTI.
DA GIUSEPPE CUTRUPI È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral