Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2019 ore 19:15
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VIABILITÀ 6 MAGGIO 2019 ORE 19:05 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO ANCORA INTENSO SUL RACCORDO, IN INTERNA ABBIAMO CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA IN USCITA.
SULLA CASSIA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI.
SULLA FLAMINIA TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DEI DUE PONTI E IL RACCORDO IN USCITA.
INCOLONNAMENTI SULLA COLOMBO DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.
TRASPORTO FERROVIARIO, SULLA LINEA FL6 ROMA-CASSINO SERVIZIO ANCORA SOSPESO TRA ZAGAROLO E CIAMPINO IN DIREZIONE ROMA PER UN INCONVENIENTE TECNICO ALLA LINEA ELETTRICA, MENTRE IN DIREZIONE OPPOSTA LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA CON RITARDI FINO A 60 MINUTI.
DA GIUSEPPE CUTRUPI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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