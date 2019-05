Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2019 ore 19:15

VIABILITÀ 6 MAGGIO 2019 ORE 19:05 GIUSEPPE CUTRUPI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO ANCORA INTENSO SUL RACCORDO, IN INTERNA ABBIAMO CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA IN USCITA.

SULLA CASSIA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI.

SULLA FLAMINIA TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DEI DUE PONTI E IL RACCORDO IN USCITA.

INCOLONNAMENTI SULLA COLOMBO DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.

TRASPORTO FERROVIARIO, SULLA LINEA FL6 ROMA-CASSINO SERVIZIO ANCORA SOSPESO TRA ZAGAROLO E CIAMPINO IN DIREZIONE ROMA PER UN INCONVENIENTE TECNICO ALLA LINEA ELETTRICA, MENTRE IN DIREZIONE OPPOSTA LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA CON RITARDI FINO A 60 MINUTI.

DA GIUSEPPE CUTRUPI È TUTTO

