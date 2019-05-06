Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ 6 MAGGIO 2019 ORE 19:35 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULL’A1 FIRENZE ROMA UN INCIDENTE, AVVENUTO AL KM 497, STA PROVOCANDO CODE TRA MAGLIANO SABINA E ORTE VERSO FIRENZE.
PASSIAMO AL RACCORDO, TRAFFICO IN PROGRESSIVA DIMINUZIONE, TUTTAVIA ABBIAMO ANCORA RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA CENTRALE DEL LATTE E TIBURTINA.
SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI.
INCOLONNAMENTI SULLA COLOMBO DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.
TRASPORTO FERROVIARIO, SULLA LINEA FL6 ROMA-CASSINO CIRCOLAZIONE ATTIVATA SU UN SOLO BINARIO, A SENSO UNICO ALTERNATO, TRA ZAGAROLO E CIAMPINO CON RITARDI FINO A 120 MINUTI.
INOLTRE RALLENTATO IL SERVIZIO SULLA LINEA FL7 ROMA – NAPOLI VIA FORMIA PER UN GUASTO TECNICO TRA FALCIANO E CANCELLO ARNONE, RITARDI IN QUESTO CASO DI 50 MINUTI.
DA GIUSEPPE CUTRUPI È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral