Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2019 ore 20:30

BUONASERA E BEN TROVATI A QUEST’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SULL’A1 FIRENZE ROMA UN INCIDENTE, AVVENUTO AL KM 497, STA PROVOCANDO CODE TRA MAGLIANO SABINA E ORTE VERSO FIRENZE.

SULLA CASSIA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI.

INCOLONNAMENTI SULLA COLOMBO DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.

TRASPORTO FERROVIARIO, SULLA LINEA FL6 ROMA-CASSINO CIRCOLAZIONE ATTIVATA SU UN SOLO BINARIO, A SENSO UNICO ALTERNATO, TRA ZAGAROLO E CIAMPINO CON RITARDI FINO A 120 MINUTI.

INOLTRE RALLENTATA LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA FL8 ROMA – NETTUNO PER GUASTO A PASSAGGIO A LIVELLO TRA APRILIA E CAMPO DI CARNE.

TORNATO REGOLARE IL SERVIZIO SULLA LINEA FL7 ROMA – NAPOLI VIA FORMIA RISOLTO UN GUASTO TECNICO TRA FALCIANO E CANCELLO ARNONE.

DA GIUSEPPE CUTRUPI E DA ASTRAL INFOMOBILITA’ PER OGGI È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E BUONA SERATA, CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

