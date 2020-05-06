Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2020 ore 07:30

di - 06 Maggio 2020 - 7:30

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    VIABILITÀ DEL 6 MAGGIO 2020 ORE 07: FEDERICO MONTI
    BUONGIORNO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
    CIRCOLAZIONE REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
    COMUNICHIAMO CHE LA STRADA 218 DI ROCCA DI PAPA È NUOVAMENTE ACCESSIBILE DOPO IL DIVIETO CAUSA ISTITUZIONE DI UNA ZONA ROSSA FINALIZZATA AL CONTENIMENTO DEL COVID 19
    RAMMENTIAMO CHE DA OGGI E FINO AL 31 MAGGIO LA STRADA 509 FORCA D’ACERO SARÀ CHIUSA A CAUSA DI OPERAZIONI DI MESSA IN SICUREZZA A CURA DI ASTRAL SPA TRA IL KM 33+100 E IL 34+500
    PASSIAMO ALLE INFORMAZIONI SUI MEZZI PUBBLICI CHE CON L’INIZIO DELLA FASE DUE LEGATA ALLA SITUAZIONE COVID 19 SUBISCONO MODIFICHE
    LA METRO A E LA B SONO ATTIVE DALLE 5.30 DEL MATTINO E FINO ALLE 23.30
    SULLA METRO C LA TRATTA SAN GIOVANNI-MALATESTA TERMINA ALLE 21:00 SONO ATTIVE LINEE BUS SOSTITUTIVE NELLE TRATTE SOSPESE
    DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO.
    Servizio fornito da Astral

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