Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2020 ore 08:15

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER ARDEATINA E LAURENTINA;

SULLA CASSIA BIS TRAFFICO INTENSO PER LAVORI ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER FORMELLO IN DIREZIONE ROMA;

SITUAZIONE ANALOGA SULLA FLAMINIA DOVE SEGNALIAMO CODE CON FORTI RALLENTAMENTI TRA SAXA RUBRA E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO.

COMUNICHIAMO CHE LA STRADA 218 DI ROCCA DI PAPA È NUOVAMENTE ACCESSIBILE DOPO IL DIVIETO CAUSA ISTITUZIONE DI UNA ZONA ROSSA FINALIZZATA AL CONTENIMENTO DEL COVID 19

RAMMENTIAMO CHE DA OGGI E FINO AL 31 MAGGIO LA STRADA 509 FORCA D’ACERO SARÀ CHIUSA A CAUSA DI OPERAZIONI DI MESSA IN SICUREZZA A CURA DI ASTRAL SPA TRA IL KM 33+100 E IL 34+500

PASSIAMO ALLE INFORMAZIONI SUI MEZZI PUBBLICI CHE CON L’INIZIO DELLA FASE DUE LEGATA ALLA SITUAZIONE COVID 19 SUBISCONO MODIFICHE

LA METRO A E LA B SONO ATTIVE DALLE 5.30 DEL MATTINO E FINO ALLE 23.30

SULLA METRO C LA TRATTA SAN GIOVANNI-MALATESTA TERMINA ALLE 21:00 SONO ATTIVE LINEE BUS SOSTITUTIVE NELLE TRATTE SOSPESE

