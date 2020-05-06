Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2020 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 6 MAGGIO 2020 ORE 08:35 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO IN GRAN PARTE SCORREVOLE AD ECCEZIONE DI ALCUNI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER ARDEATINA E LAURENTINA;
SULLA CASSIA BIS TRAFFICO INTENSO PER LAVORI TRA LO SVINCOLO PER FORMELLO E VIA DI SANTA CORNELIA IN DIREZIONE ROMA;
PERMANGONO CODE PER LAVORI SULLA FLAMINIA TRA SAXA RUBRA E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO.
COMUNICHIAMO CHE LA STRADA 218 DI ROCCA DI PAPA È NUOVAMENTE ACCESSIBILE DOPO IL DIVIETO CAUSA ISTITUZIONE DI UNA ZONA ROSSA FINALIZZATA AL CONTENIMENTO DEL COVID 19
RAMMENTIAMO CHE DA OGGI E FINO AL 31 MAGGIO LA STRADA 509 FORCA D’ACERO SARÀ CHIUSA A CAUSA DI OPERAZIONI DI MESSA IN SICUREZZA A CURA DI ASTRAL SPA TRA IL KM 33+100 E IL 34+500
PASSIAMO ALLE INFORMAZIONI SUI MEZZI PUBBLICI CHE CON L’INIZIO DELLA FASE DUE LEGATA ALLA SITUAZIONE COVID 19 SUBISCONO MODIFICHE
LA METRO A E LA B SONO ATTIVE DALLE 5.30 DEL MATTINO E FINO ALLE 23.30
SULLA METRO C LA TRATTA SAN GIOVANNI-MALATESTA TERMINA ALLE 21:00 SONO ATTIVE LINEE BUS SOSTITUTIVE NELLE TRATTE SOSPESE
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO.
Servizio fornito da Astral