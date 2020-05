Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2020 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 6 MAGGIO 2020 ORE 15.20 GINA PANDOLFO

BUON POMERIGGIO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO

VOLUMI DI TRAFFICO BASSI, QUELLI REGISTRATI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO

TUTTAVIA SU VIA TIBURTINA PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI VILLALABA, CI SONO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA

CI SPOSTIAMO SULLA REGIONALE FORCA D’ACERO

SONO PARTITI OGGI I LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL RILEVATO STRADALE PER I DANNI CAUSATI DALL’ESONDAZIONE DEL FIUME GALLINARO

GLI INTERVENTI A CURA DI ASTRAL SPA SI SVOLGERANNO

FINO AL 31 MAGGIO CON LA CHIUSURA TOTALE DELLA CARREGGIATA AL KM 33+900 E AL KM 34+500

RICORDIAMO CHE SIAMO NELLA FASE 2 DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19

SUL FRONTE DEL TRASPORTO PUBBLICO

LE METROPOLITANE SONO ATTIVE TUTTI I GIORNI DALLE ORE 05.30 ALLE 23.30

SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA RICORDIAMO CHE IL SERVIZIO, NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA TERMINA ALLE ORE 21 PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO TRA LE METRO “B” E “C” AL COLOSSEO.

ANCHE SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA, IL SERVIZIO TERMINA ALLE ORE 21 NELLA TRATTA SAN GIOVANNI-MALATESTA, IN QUESTO CASO PER I LAVORI DI PROLUNGAMENTO DELLA LINEA.

SULLE TRATTE INTERROTTE, DALLE 21 A FINE SERVIZIO

SONO ATTIVE LE LINEE BUS SOSTITUTIVE

PER QUANTO RIGUARDA LA RETE BUS, RESTA SOSPESO IL SERVIZIO NOTTURNO

PER IL MOMENTO È TUTTO A PIU’ TARDI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

Servizio fornito da Astral