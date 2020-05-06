Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2020 ore 15:30

di - 06 Maggio 2020 - 15:30

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    VIABILITÀ DEL 6 MAGGIO 2020 ORE 15.20 GINA PANDOLFO
    BUON POMERIGGIO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
    VOLUMI DI TRAFFICO BASSI, QUELLI REGISTRATI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
    TUTTAVIA SU VIA TIBURTINA PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI VILLALABA, CI SONO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA
    CI SPOSTIAMO SULLA REGIONALE FORCA D’ACERO
    SONO PARTITI OGGI I LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL RILEVATO STRADALE PER I DANNI CAUSATI DALL’ESONDAZIONE DEL FIUME GALLINARO
    GLI INTERVENTI A CURA DI ASTRAL SPA SI SVOLGERANNO
    FINO AL 31 MAGGIO CON LA CHIUSURA TOTALE DELLA CARREGGIATA AL KM 33+900 E AL KM 34+500
    RICORDIAMO CHE SIAMO NELLA FASE 2 DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19
    SUL FRONTE DEL TRASPORTO PUBBLICO
    LE METROPOLITANE SONO ATTIVE TUTTI I GIORNI DALLE ORE 05.30 ALLE 23.30
    SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA RICORDIAMO CHE IL SERVIZIO, NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA TERMINA ALLE ORE 21 PER CONSENTIRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO TRA LE METRO “B” E “C” AL COLOSSEO. 
    ANCHE SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA, IL SERVIZIO TERMINA ALLE ORE 21 NELLA TRATTA SAN GIOVANNI-MALATESTA, IN QUESTO CASO PER I LAVORI DI PROLUNGAMENTO DELLA LINEA.
    SULLE TRATTE INTERROTTE, DALLE 21 A FINE SERVIZIO
    SONO ATTIVE LE LINEE BUS SOSTITUTIVE
    PER QUANTO RIGUARDA LA RETE BUS, RESTA SOSPESO IL SERVIZIO NOTTURNO
    PER IL MOMENTO È TUTTO A PIU’ TARDI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    Servizio fornito da Astral

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