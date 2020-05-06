Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2020 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 6 MAGGIO 2020 ORE 15.20 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
VOLUMI DI TRAFFICO BASSI, QUELLI REGISTRATI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
TUTTAVIA SU VIA TIBURTINA PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI VILLALABA, CI SONO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA
CI SPOSTIAMO SULLA REGIONALE FORCA D’ACERO, AL VIA OGGI I LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL RILEVATO STRADALE PER I DANNI CAUSATI DALL’ESONDAZIONE DEL FIUME GALLINARO
GLI INTERVENTI A CURA DI ASTRAL SPA SI SVOLGERANNO
FINO AL 31 MAGGIO CON LA CHIUSURA TOTALE DELLA CARREGGIATA AL KM 33+900 E AL KM 34+500
ATTENZIONE PER CHI PERCORRE LA REGIONALE DI FIUGGI TRA GENAZZANO E CAVE
SONO IN CORSO I LAVORI DI PAVIMENTAZIONE A CURA DI ASTRAL SPA
ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO
SULLA LINEA FL1 ORTE –ROMA PROSEGUONO I LAVORI PER IL PIENO RIPRISTINO DELLA LINEA FRA CIVITA CASTELLANA E STIMIGLIANO
SONO STIMATI RITARDI FINO A 25 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO
ANCORA TRASPORTO FERROVIARIO, MA PARLIAMO DI ALTA VELOCITA’
FINO AL 14 MAGGIO LA CIRCOLAZIONE E’ SOSPESA SULLA LINEA ROMA-NAPOLI, I TRENI PERCORRONO LE LINEE CONVENZIONALI CON MAGGIORI TEMPI DI VIAGGIO STIMATI FINO A 60 MINUTI
NELLA STAZIONE DI ROMA TERMINI PROSEGUIRANNO NELLE GIORNATE DEL 9, 10, 16, 17 MAGGIO I LAVORI DI SVILUPPO INFRASTRUTTURALE, GLI INTERVENTI COMPORTANO VARIAZIONI PER I TRENI A LUNGA PERCORRENZA E REGIONALI
TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER IL 13 GIUGNO
LA NOTIZIA IN DETTAGLIO COME SEMPRE SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ALLA PAGINA TRASPORTO PUBBLICO
PER IL MOMENTO È TUTTO A PIU’ TARDI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
Servizio fornito da Astral