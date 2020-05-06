Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2020 ore 16:30

di - 06 Maggio 2020 - 16:30

Più informazioni su


    VIABILITÀ DEL 6 MAGGIO 2020 ORE 15.20 GINA PANDOLFO
    BUON POMERIGGIO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
    VOLUMI DI TRAFFICO BASSI, QUELLI REGISTRATI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
    TUTTAVIA SU VIA TIBURTINA PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI VILLALABA, CI SONO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA
    CI SPOSTIAMO SULLA REGIONALE FORCA D’ACERO, AL VIA OGGI I LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL RILEVATO STRADALE PER I DANNI CAUSATI DALL’ESONDAZIONE DEL FIUME GALLINARO
    GLI INTERVENTI A CURA DI ASTRAL SPA SI SVOLGERANNO
    FINO AL 31 MAGGIO CON LA CHIUSURA TOTALE DELLA CARREGGIATA AL KM 33+900 E AL KM 34+500
    ATTENZIONE PER CHI PERCORRE LA REGIONALE DI FIUGGI TRA GENAZZANO E CAVE
    SONO IN CORSO I LAVORI DI PAVIMENTAZIONE A CURA DI ASTRAL SPA
    ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO
    SULLA LINEA FL1 ORTE –ROMA PROSEGUONO I LAVORI PER IL PIENO RIPRISTINO DELLA LINEA FRA CIVITA CASTELLANA E STIMIGLIANO
    SONO STIMATI RITARDI FINO A 25 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO
    ANCORA TRASPORTO FERROVIARIO, MA PARLIAMO DI ALTA VELOCITA’
    FINO AL 14 MAGGIO LA CIRCOLAZIONE E’ SOSPESA SULLA LINEA ROMA-NAPOLI, I TRENI PERCORRONO LE LINEE CONVENZIONALI CON MAGGIORI TEMPI DI VIAGGIO STIMATI FINO A 60 MINUTI
    NELLA STAZIONE DI ROMA TERMINI PROSEGUIRANNO NELLE GIORNATE DEL 9, 10, 16, 17 MAGGIO I LAVORI DI SVILUPPO INFRASTRUTTURALE, GLI INTERVENTI COMPORTANO VARIAZIONI PER I TRENI A LUNGA PERCORRENZA E REGIONALI
    TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER IL 13 GIUGNO
    LA NOTIZIA IN DETTAGLIO COME SEMPRE SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ALLA PAGINA TRASPORTO PUBBLICO
    PER IL MOMENTO È TUTTO A PIU’ TARDI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    Servizio fornito da Astral

    Più informazioni su

      Dalla Home