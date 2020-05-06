Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2020 ore 17:15
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VIABILITÀ DEL 6 MAGGIO 2020 ORE 17.05 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SUL FRONTE DELLA VIABILITA’
RALLENTAMENTI SU VIA CASILINA IN LOCALITA’ BORGHESIANA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE SULLA TIBURTINA CI SONO CODE PER LAVORI DI ANAS ALL’ALTEZZA DI VILLALBA, NELLE DUUE DIREZIONI
PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA FL1 ORTE –ROMA PROSEGUONO I LAVORI PER IL PIENO RIPRISTINO DELLA LINEA FRA CIVITA CASTELLANA E STIMIGLIANO
STIMATI RITARDI FINO A 20 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO
IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE
LE METROPOLITANE SONO ATTIVE TUTTI I GIORNI DALLE ORE 05.30 ALLE 23.30
AD ECCEZIONE DELLA LINEA C, DOVE IL SERVIZIO TERMINA ALLE ORE 21 NELLA TRATTA
SAN GIOVANNI-MALATESTA, PER CONSENTIRE I LAVORI DI PROLUNGAMENTO DELLA LINEA, NELLA TRATTA SOSPESA IL SERVIZIO SI TRASFERISCE SU GOMMA DALLE FINO A FINE SERVIZIO
E SULLA LINEA B, NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA, ANCHE IN QUESTO CASO TERMINA ALLE ORE 21 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO TRA LE METRO “B” E “C” AL COLOSSEO.
INOLTRE, SABATO 9 E DOMENICA 10 MAGGIO, SEMPRE SULLA LINEA B, TRA CASTRO PRETORIO E LAURENTINA, CI SARANNO I BUS AL POSTO DEI TRENI DA INIZIO A FINE SERVIZIO
PER IL MOMENTO È TUTTO A PIU’ TARDI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
Servizio fornito da Astral