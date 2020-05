Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2020 ore 17:45

VIABILITÀ DEL 6 MAGGIO 2020 ORE 17.35 GINA PANDOLFO

SULLA CASSIA RALLENTAMENTI IN LOCALITA’ LA GIUSTINIANA E LA STORTA, NEI DUE SENSI DI MARCIA

ALTRI RALLENTAMENTI SULLA CASILINA TRA BORHESIANA E FINOCCHIO, NELLE DUE DIREZIONI

CI SPOSTIAMO IN A1, SULLA DIRETTRICE ROMA-NAPOLI, SEGNALATO UN TAMPONAMENTO, TRE I VEICOLI COINVOLTI, UN’AUTO, UN CAMION E UN FURGONE, ALL’ALTEZZA DEL KM 610+300, SIAMO TRA FERENTINO E ANAGNI, IN DIREZIONE ROMA

UN INVITO ALLA PRUDENZA

IL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA FL1 ORTE –ROMA PROSEGUONO I LAVORI PER IL PIENO RIPRISTINO DELLA LINEA FRA CIVITA CASTELLANA E STIMIGLIANO

STIMATI RITARDI FINO A 20 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO

IN CHIUSURA I LAVORI SULLA REGIONALE FORCA D’ACERO DI MESSA IN SICUREZZA DEL RILEVATO STRADALE PER I DANNI CAUSATI DALL’ESONDAZIONE DEL FIUME GALLINARO

GLI INTERVENTI A CURA DI ASTRAL SPA SI SVOLGERANNO FINO AL 31 MAGGIO CON LA CHIUSURA TOTALE DELLA CARREGGIATA AL KM 33+900 E AL KM 34+500

