Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2020 ore 17:45

di - 06 Maggio 2020 - 17:45

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    VIABILITÀ DEL 6 MAGGIO 2020 ORE 17.35 GINA PANDOLFO
    BUON POMERIGGIO BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
    SULLA CASSIA RALLENTAMENTI IN LOCALITA’ LA GIUSTINIANA E LA STORTA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
    ALTRI RALLENTAMENTI SULLA CASILINA TRA BORHESIANA E FINOCCHIO, NELLE DUE DIREZIONI
    CI SPOSTIAMO IN A1, SULLA DIRETTRICE ROMA-NAPOLI, SEGNALATO UN TAMPONAMENTO, TRE I VEICOLI COINVOLTI, UN’AUTO, UN CAMION E UN FURGONE, ALL’ALTEZZA DEL KM 610+300, SIAMO TRA FERENTINO E ANAGNI, IN DIREZIONE ROMA
    UN INVITO ALLA PRUDENZA
    IL TRASPORTO FERROVIARIO
    SULLA LINEA FL1 ORTE –ROMA PROSEGUONO I LAVORI PER IL PIENO RIPRISTINO DELLA LINEA FRA CIVITA CASTELLANA E STIMIGLIANO
    STIMATI RITARDI FINO A 20 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO
    IN CHIUSURA I LAVORI SULLA REGIONALE FORCA D’ACERO DI MESSA IN SICUREZZA DEL RILEVATO STRADALE PER I DANNI CAUSATI DALL’ESONDAZIONE DEL FIUME GALLINARO
    GLI INTERVENTI A CURA DI ASTRAL SPA SI SVOLGERANNO FINO AL 31 MAGGIO CON LA CHIUSURA TOTALE DELLA CARREGGIATA AL KM 33+900 E AL KM 34+500
    PER IL MOMENTO È TUTTO A PIU’ TARDI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    Servizio fornito da Astral

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