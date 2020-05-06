Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2020 ore 17:45
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 6 MAGGIO 2020 ORE 17.35 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SULLA CASSIA RALLENTAMENTI IN LOCALITA’ LA GIUSTINIANA E LA STORTA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
ALTRI RALLENTAMENTI SULLA CASILINA TRA BORHESIANA E FINOCCHIO, NELLE DUE DIREZIONI
CI SPOSTIAMO IN A1, SULLA DIRETTRICE ROMA-NAPOLI, SEGNALATO UN TAMPONAMENTO, TRE I VEICOLI COINVOLTI, UN’AUTO, UN CAMION E UN FURGONE, ALL’ALTEZZA DEL KM 610+300, SIAMO TRA FERENTINO E ANAGNI, IN DIREZIONE ROMA
UN INVITO ALLA PRUDENZA
IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA FL1 ORTE –ROMA PROSEGUONO I LAVORI PER IL PIENO RIPRISTINO DELLA LINEA FRA CIVITA CASTELLANA E STIMIGLIANO
STIMATI RITARDI FINO A 20 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO
IN CHIUSURA I LAVORI SULLA REGIONALE FORCA D’ACERO DI MESSA IN SICUREZZA DEL RILEVATO STRADALE PER I DANNI CAUSATI DALL’ESONDAZIONE DEL FIUME GALLINARO
GLI INTERVENTI A CURA DI ASTRAL SPA SI SVOLGERANNO FINO AL 31 MAGGIO CON LA CHIUSURA TOTALE DELLA CARREGGIATA AL KM 33+900 E AL KM 34+500
PER IL MOMENTO È TUTTO A PIU’ TARDI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
Servizio fornito da Astral