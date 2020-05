Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2020 ore 18:15

VIABILITÀ DEL 6 MAGGIO 2020 ORE 18.05 GINA PANDOLFO

BUONASERA BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO

INCIDENTE IN A1, SULLA DIRETTRICE ROMA-NAPOLI, SI TRATTA DI UN TAMPONAMENTO, NEL QUALE SONO RIMASTI COINVOLTI TRE VEICOLI, ALL’ALTEZZA DEL KM 610+300, DUNQUE, TRA FERENTINO E ANAGNI, IN DIREZIONE ROMA

CI SPOSTIAMO SULLA ROMA-TARQUINIA, RALLENTAMENTI PER LAVORI TRA TORRIMPIETRA E CERVETERI, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA

PARLIAMO DI LAVORI, SULLA STRADA REGIONALE NETTUNENSE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SOTTOVIA A CURA DI ASTRAL SPA E OPERE DI RACCORDO ALLA VIABILITÀ, E’ ATTIVA UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA CON SENSO UNICO ALTERNATO DAL KM 27+300 AL KM 28+300

CON LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ DI 30 KM ORARI

IL TERMINE DEI LAVORI E’ PREVISTO PER IL 19 GIUGNO

INIZIATA LA FASE 2 DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19

RICORDIAMO CHE TUTTI GLI SPOSTAMENTI SONO VIETATI IN PRESENZA DI FEBBRE SUPERIORE A 37,5 GRADI CENTIGRADI

CONSENTITI GLI SPOSTAMENTI PER ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O DI NECESSITÀ, E’ POSSIBILE L’INCONTRO CON I CONGIUNTI.

RESTA IL DIVIETO DI USCIRE DALLA REGIONE LAZIO SE NON PER LE CONSUETE E REALI ESIGENZE

È CONSENTITO, INVECE, IL RIENTRO PRESSO LA RESIDENZA ANCHE SE IN ALTRA REGIONE

PER IL MOMENTO È TUTTO A PIU’ TARDI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

Servizio fornito da Astral