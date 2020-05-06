Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2020 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 6 MAGGIO 2020 ORE 18.35 GINA PANDOLFO
BUONASERA BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
PARTIAMO DALLA ROMA-TARQUINIA, RALLENTAMENTI PER LAVORI TRA TORRIMPIETRA E CERVETERI, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA
RISOLTO POI L’INCIDENTE IN A1 SULLA DIRETTRICE ROMA-NAPOLI, TRA FERENTINO E ANAGNI, IN DIREZIONE ROMA
L’INCIDENTE NON HA AVUTO RIPERCUSSIONI SULLA VIABILITA’
IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA FL1 ORTE-ROMA LA CIRCOLAZIONE E’ ANCORA RALLENTATA PROSEGUE L’INTERVENTO DEI TECNICI PER RIPRISTINARE LA PIENA POTENZIALITA’ DELL’INFRASTRUTTURA FRA CIVITA CASTELLANA E STIMIGLIANO
STIMATI RITARDI FINO A 20 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO
INFINE I LAVORI SULLA REGIONALE FORCA D’ACERO
SI TRATTA DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CURATI DA ASTRAL SPA CHE COMPORTANO LA CHIUSURA TOTALE DELLA CARREGGIATA AL KM 33+900 E AL KM 34+500
TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER IL 31 MAGGIO
INIZIATA LA FASE 2 DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19
RICORDIAMO CHE TUTTI GLI SPOSTAMENTI SONO VIETATI IN PRESENZA DI FEBBRE SUPERIORE A 37,5 GRADI CENTIGRADI
SONO CONSENTITI GLI SPOSTAMENTI PER ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O DI NECESSITÀ, E’ POSSIBILE L’INCONTRO CON I CONGIUNTI.
RESTA IL DIVIETO DI USCIRE DALLA REGIONE LAZIO SE NON PER LE CONSUETE E REALI ESIGENZE
MENTRE, È CONSENTITO IL RIENTRO PRESSO LA RESIDENZA ANCHE SE IN ALTRA REGIONE
PER IL MOMENTO È TUTTO A PIU’ TARDI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
Servizio fornito da Astral