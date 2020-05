Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2020 ore 18:45

VIABILITÀ DEL 6 MAGGIO 2020 ORE 18.35 GINA PANDOLFO

BUONASERA BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO

PARTIAMO DALLA ROMA-TARQUINIA, RALLENTAMENTI PER LAVORI TRA TORRIMPIETRA E CERVETERI, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA

RISOLTO POI L’INCIDENTE IN A1 SULLA DIRETTRICE ROMA-NAPOLI, TRA FERENTINO E ANAGNI, IN DIREZIONE ROMA

L’INCIDENTE NON HA AVUTO RIPERCUSSIONI SULLA VIABILITA’

IL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA FL1 ORTE-ROMA LA CIRCOLAZIONE E’ ANCORA RALLENTATA PROSEGUE L’INTERVENTO DEI TECNICI PER RIPRISTINARE LA PIENA POTENZIALITA’ DELL’INFRASTRUTTURA FRA CIVITA CASTELLANA E STIMIGLIANO

STIMATI RITARDI FINO A 20 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO

INFINE I LAVORI SULLA REGIONALE FORCA D’ACERO

SI TRATTA DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CURATI DA ASTRAL SPA CHE COMPORTANO LA CHIUSURA TOTALE DELLA CARREGGIATA AL KM 33+900 E AL KM 34+500

TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER IL 31 MAGGIO

INIZIATA LA FASE 2 DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19

RICORDIAMO CHE TUTTI GLI SPOSTAMENTI SONO VIETATI IN PRESENZA DI FEBBRE SUPERIORE A 37,5 GRADI CENTIGRADI

SONO CONSENTITI GLI SPOSTAMENTI PER ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O DI NECESSITÀ, E’ POSSIBILE L’INCONTRO CON I CONGIUNTI.

RESTA IL DIVIETO DI USCIRE DALLA REGIONE LAZIO SE NON PER LE CONSUETE E REALI ESIGENZE

MENTRE, È CONSENTITO IL RIENTRO PRESSO LA RESIDENZA ANCHE SE IN ALTRA REGIONE

PER IL MOMENTO È TUTTO A PIU’ TARDI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

Servizio fornito da Astral